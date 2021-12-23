باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 24 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة في الغالب مع احتمال تساقط الثلج في المناطق المختلفة وكثافة الهطل على أماكن شتى وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 0-2 مئوية ليلا وبين 3-6 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال مطر مكثف على المناطق المختلفة وتساقط الثلج على مناطق شتى وتخييم ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض الأماكن.

وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 0-1 مئوية ليلا وبين 3-7 مئوية نهارا وبين 13-8 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.