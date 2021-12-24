الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 19 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات تلقتها عبر الخط الساخن 112 بشأنها وأجرت 3 من عمليات انقاذ طارئة.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

كما انقذت فرق الطوارئ خلال اليوم شخصا وأصيب شخص بجروح حريق.

كما انتشلت فرق الطوارئ جثتي المواطن مهمان بن احمد علي اصغروف من مواليد 1995م المحاصرة داخل سيارة من طراز مرسيديس مشوهة جراء اصطدامها بجشرة على جانب الطريق الذي يمر من خلال أراضي قرية أشاغي كونكوت بمدينة شاكي غربي البلاد والمواطن إسرائيل بن إسماعيل اسماعيلوف من مواليد 1946م المحاصرة وراء الأبواب المغلقة بحي صابونجي للعاصمة باكو وسلمتا الى الجهات ذات الصلة.