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    الداخلية: لم يسمح لـ 47 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 143 حفلة زفاف خلال الأمس

    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٢:١٨]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 143 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 23 ديسمبر.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 142 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف وحفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى فناء بيت خاص.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم شخص لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    كما لم يسمح لـ 47 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 47 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 143 حفلة زفاف خلال الأمس
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    الداخلية: لم يسمح لـ 47 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 143 حفلة زفاف خلال الأمس