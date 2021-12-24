باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج احتجز موظفو اجهزة انفاذ القانون خلال 23 ديسمبر 6 مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة. قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهم وأرجعوهم الى منازلهم بمراعاة الاجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالوقائع. وحرر ملف جنائي بحق مصاب غادر مسكنه رغم تحديد العلاج له في مسكنه وفقا للمادة الـ 1ر1ر139 مخالفة أنظمة الظروف الوبائية والحجر الصحي وأحيلت الى المحكمة للنظر فيه.

AZERTAG.AZ : الداخلية: توقيف 6 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده