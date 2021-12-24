وزير الزراعة يعلن انشاء مناطق خالية من الأمراض الحيوانية لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

قال وزير الزراعة انام كريموف في كلمة ألقاها في المؤتمر العلمي العملي في "قراباغ: نافذة جديدة من جنوب القوقاز" بتنظيم حزب أذربيجان الحديثة 24 ديسمبر اليوم إن مشاركة وزارة الزراعة في عملية اعادة البناء والإصلاح والاعمار والتأهيل المنفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني لا تقتصر على انشاء "القرى الذكية" فقط حيث حللت الى الحين معلومات فضائية حول الحقول الزراعية والحدائق ما في ارض الواقع ونقلت الى الخرائط ويجري حرث الحقول الخريفية والربيعية لدى الأراضي المطهرة من الألغام المغروسة بجانب ضمان نقل وتهجير 4800 عائلة نحل و10 الف رأس من الضأن.

وأعلن الوزير كريموف قائلا "إن مناطق خالية من الامراض الحيوانية قيد الانشاء حاليا بالتعاون مع المؤسسات ات الصلة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني علما بأن المنطقة تملك فرصا كبيرة جدا لتطوير مجالات زراعة الحبوب والقطن والتبغ والعنب وغيرها.