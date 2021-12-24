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    ضبط 10 بنادق صيد وبندقية كلاشنكوف كانت تحتفظ غير قانوني لدى المواطنين خلال اليوم

    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٦:٠٩]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    تواصل أجهزة انفاذ القانون عمليات البحث والتحري والرصد بغية ضبط الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني.

    قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري والرصد المنجزة على أساس بلاغات ومعلومات تلقتها اسفرت عن ضبط 10 بنادق صيد مختلفة الطراز والانواع وبندقية كلاشنكوف من نوع أي كا 74 كان يحتفظ عليها احتفاظا غير قانوني لدى المواطنين من سكان مختلف محافظات الجمهورية 23 ديسمبر.

    ويجري التحقيق مع كل حادث.

     

    AZERTAG.AZ :ضبط 10 بنادق صيد وبندقية كلاشنكوف كانت تحتفظ غير قانوني لدى المواطنين خلال اليوم
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