باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

وقع زلزال في بحر الخزر 25 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزة الارضية وقعت الساعة 07:49 حست التوقيت المحلي.

وقال إن الزلزال شعر به لدى المحافظات الساحلية بقوة 3.8 درجات.

وقع الزلزال على عمق 62 كم.