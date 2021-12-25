باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 301 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 24 ديسمبر. قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 301 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف. واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 18 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

AZERTAG.AZ : الداخلية: لم يسمح لـ 18 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم

نتائج المراقبة على 301 حفلة زفاف خلال الأمس

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