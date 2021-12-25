باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج احتجز موظفو اجهزة انفاذ القانون خلال 24 ديسمبر مصابا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة. قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معه وأرجعوه الى منزله بمراعاة الاجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالواقع.

AZERTAG.AZ : الداخلية: توقيف مصاب بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

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