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    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها المتعلقة بكشف ونزع الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي عن السكان خلال اليوم

    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٢:٣٦]

    باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الداخلية حصاد فعالياتها الخاصة بالكشف ونزع الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني خلال اليوم.

    قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري المقامة على بلاغات تلقتها من جانب عناصر الشرطة اسفرت 25-26 ديسمبر عن الكشف ونزع 15 بندقية للصيد مختلفة الأنواع عن السلكان بمختلف مناطق الجمهورية الذين كانوا يحتفظون عليها غير شرعي وبدون وثائق رسمية.

    ويجري التحقيق مع كل حادث.

    AZERTAG.AZ :الداخلية تنشر حصاد فعالياتها المتعلقة بكشف ونزع الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي عن السكان خلال اليوم
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    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها المتعلقة بكشف ونزع الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي عن السكان خلال اليوم