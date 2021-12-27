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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٣:٢٦]

    باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 20 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات تلقتها عبر الخط الساخن 112 بشأنها وأجرت 6 من عمليات انقاذ طارئة.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    كما انقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 6 أشخاص وبينهم قاصرة أصبحوا في أحوال حرجة.

    وانتشلت جثة المواطن جمال الدين بن شاهلار ولييف من مواليد 2000م السائق المحاصر داخل سيارة مشوهة كان يقودها وصدمها بأخرى في محافظة أبشرون وسلمت الى الجهة ذات الصلة.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم