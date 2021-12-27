  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: توقيف 4 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٣:٤٩]

    باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

    احتجز موظفو اجهزة انفاذ القانون خلال 25-26 ديسمبر 4 مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهم وأرجعوهم الى منازلهم بمراعاة الاجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالوقائع.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف 4 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٥‎١]
    ضبط 7 بنادق للصيد غير قانوني ذات الماسورة المزدوجة لدى مواطن في بردع – صورة
    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٦:٤٩]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 54 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٦:٢٢]
    تطهير مساحة 97 هكتارا من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي
    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٣:٥‎٦]
    الداخلية: لم يسمح لـ 299 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 1110 حفلة زفاف خلال الأمس
    الداخلية: توقيف 4 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم