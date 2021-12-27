الداخلية: لم يسمح لـ 299 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 1110 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 1110 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 25-26 ديسمبر.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 1095 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و15 حفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى أفنية البيوت الخاصة.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 17 شخصا لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 299 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.