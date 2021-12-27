تطهير مساحة 97 هكتارا من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي
AzerTAg.az
٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٦:٢٢]
باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا في الفترة ما بين 20 – 25 ديسمبر لغمين مضادين للمشاة و25 لغما مضادا للدبابات و112 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقوبادلي وجبرائيل وزنقيلان ضمن عمليات البحث والتحري.
وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 97 هيكتارا من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.
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