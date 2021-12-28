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    الداخلية: توقيف مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٠:٤٩]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    احتجز موظفو اجهزة انفاذ القانون خلال 27 ديسمبر مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهما وأرجعوهما الى منزليهما بمراعاة الاجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالواقعين.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم
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