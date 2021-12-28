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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١١:٣٦]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 31 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات تلقتها عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    كما انقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 4 أشخاص وبينهم قاصرة أصبحوا في أحوال حرجة.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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