الداخلية: لم يسمح لـ 23 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 235 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 235 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 28 ديسمبر.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 232 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 3 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى أفنية البيوت الخاصة.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 3 اشخاص بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) وتحرير ملف جنائي بحق صاحب قصر للزفاف بالمادة الـ1ر1ر139 من القانون الجنائي (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية أو الحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 23 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.