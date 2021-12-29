الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 29 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات تلقتها عبر الخط الساخن 112 بشأنها وأجرت 4 من عمليات انقاذ طارئة وعملية انقاذ في حالة محاولة الانتحار.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

كما انقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 5 أشخاص أصبحوا في أحوال حرجة ومن ضمنهم شخص حاول الانتحار.

وأصيب شخص جراء الحرائق المختلفة وتسمم 4 اشخاص من الدخان الحريقي وأصيب شخصان جراء انفجار مؤد الى الحريق في بيت خاص بمدينة منكجوير.