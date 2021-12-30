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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٣٠.١٢.٢٠٢١ [١١:٤٧]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 19 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات تلقتها عبر الخط الساخن 112 بشأنها وأجرت عملية انقاذ طارئة وعملية انقاذ في حادث مروري.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    كما انقذت فرق الطوارئ خلال اليوم قاصرين أصبحا في أحوال حرجة وانتشلت جثة سائق من سيارة مشوهة جراء الحادث المروري وهو المواطن مشدي بن صابر محمدوف من مواليد 1958م الذي وقع في أراضي محافظة جورانبوي وسلمت الى الجهة ذات الصلة.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم