باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج احتجز موظفو اجهزة انفاذ القانون خلال 29 ديسمبر مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة. قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معه وأرجعوه الى منازله بمراعاة الاجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالواقع. وحرر ملف جنائي وفقا للمادة الـ 1ر1ر139 من القانون الجنائي (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية أو الحجر الصحي) بحق 3 مصابين غادروا مسكنهم رغم إلزامهم بنظام تلقي العلاج بالمنزل.

AZERTAG.AZ : الداخلية: توقيف مصاب بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

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