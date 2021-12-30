انفجار أمام فندق "الأبراج النارية" في باكو
AzerTAg.az
٣٠.١٢.٢٠٢١ [١٤:٣٩]
باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج
وقع انفجار جراء تسرب للغاز أمام فندق "الابراج النارية" في باكو.
وحصل الحادث في احدى أعمدة مشاعل مركبة قبالة الأبراج النارية.
وأصيب اثنان جراء الحادث.
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