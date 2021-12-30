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    انفجار أمام فندق "الأبراج النارية" في باكو

    ٣٠.١٢.٢٠٢١ [١٤:٣٩]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    وقع انفجار جراء تسرب للغاز أمام فندق "الابراج النارية" في باكو.

    وحصل الحادث في احدى أعمدة مشاعل مركبة قبالة الأبراج النارية.

    وأصيب اثنان جراء الحادث.

     

     

    AZERTAG.AZ :انفجار أمام فندق "الأبراج النارية" في باكو
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