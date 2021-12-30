باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج وقع انفجار جراء تسرب للغاز أمام فندق "الابراج النارية" في باكو. وحصل الحادث في احدى أعمدة مشاعل مركبة قبالة الأبراج النارية. وأصيب اثنان جراء الحادث.

AZERTAG.AZ : انفجار أمام فندق "الأبراج النارية" في باكو

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