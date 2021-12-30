ضبط 3 بنادق صيد كانت تحتفظ غير قانوني لدى المواطنين خلال اليوم

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

تواصل أجهزة انفاذ القانون عمليات البحث والتحري والرصد بغية ضبط الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني.

قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري والرصد المنجزة على أساس بلاغات ومعلومات تلقتها اسفرت عن ضبط 3 بنادق صيد مختلفة الطراز والانواع كان يحتفظ عليها احتفاظا غير قانوني لدى المواطنين من سكان مختلف محافظات الجمهورية 29 ديسمبر.

كما سُلم سلاح محتفظ عليه غير قانوني طواعية الى الشرطة نتيجة للتدابير الوقائية والاحترازية.

ويجري التحقيق مع كل حادث.