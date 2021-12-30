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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٣٠.١٢.٢٠٢١ [١٦:٢٠]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 31 ديسمبر كانون الأول الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وتخييم ضباب ليلا وصباحا على مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية نهارا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة 3-5 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وتخييم ضباب على مناطق شتى وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 0-1 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-9 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد