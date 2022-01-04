وزارة الداخلية: كشف ملابسات 36 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

كشفت ملابسات 36 حادثا جنائيا ارتكبت في 3 يناير في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 7 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 10 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 7 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقع 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 18 حادثا متعلقا بالمخدرات و5 أحداث متعلقة بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 35 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.