وزارة الداخلية: كشف ملابسات 36 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
AzerTAg.az
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
كشفت ملابسات 36 حادثا جنائيا ارتكبت في 3 يناير في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 7 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.
كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 10 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 7 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.
وقع 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 18 حادثا متعلقا بالمخدرات و5 أحداث متعلقة بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.
وألقي القبض على 35 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
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