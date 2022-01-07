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    الداخلية: توقيف مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

    ٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٥‎]

    باكو، 7 يناير، أذرتاج

    احتجز موظفو اجهزة انفاذ القانون خلال 6 يناير مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهما وأرجعوهما الى منزليهما بمراعاة الاجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالواقين.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم
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