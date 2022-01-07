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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]

    باكو، 7 يناير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال أيام العطلة العيدية.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 37 حالة حريق وحالتين حرجتين وحالة حادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    كما انقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 8 أشخاص وبينهم راكب من وسيلة نقل مشوهة جراء حادث مروري وسلمت جثة شخص عثر عليها وراء الأبواب المغلقة الى الجهات ذات الصلة.

    وأجلت خلال عمليات مكافحة الحرائق 110 شخص وأصيب شخص جراء الحرائق ونقل الى المشفى.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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