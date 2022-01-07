باكو، 7 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع مساء في مناطق مختلفة وتخييم ضباب ليلا وصباحا على مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 5-7 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 771 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع مساء في بعض المحافظات الشرقية وتخييم ضباب على مناطق شتى وهبوب رياح غربية.

وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.