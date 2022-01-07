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    إنشاء بساتين فواكه في مساحة 56.1 هكتار في محافظة تارتار في العام الماضي

    ٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٤٠]

    باكو، 7 يناير (أذرتاج)

    يشتغل سكان محافظة تارتار أساسا ببساتين الفواكه والشتلات.

    توجد في المحافظة 1658.4 هكتار من بساتين الفواكه و7.1 هكتار من مزارع العنب. تجنى الفواكه من 1472.4 هكتار من البساتين.

    في العام الماضي أنشئت بساتين الفواكه في ارض مساحتها الاجمالية 56.1 هكتار، 34 هكتار منها لفواكه الخورمال و15.1 هكتار لفواكه الخوخ و6 هكتار لفواكه الخوخ الكرزي و1 هكتار لفواكه الكرز.

    AZERTAG.AZ : إنشاء بساتين فواكه في مساحة 56.1 هكتار في محافظة تارتار في العام الماضي
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