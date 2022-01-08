الداخلية: لم يسمح لـ 30 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 121 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 8 يناير، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 121 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 7 يناير.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 118 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 3 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى أفنية البيوت الخاصة.

واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 30 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.