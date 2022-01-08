الداخلية: لم يسمح لـ 30 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
نتائج المراقبة على 121 حفلة زفاف خلال الأمس
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٥٣]
باكو، 8 يناير، أذرتاج
راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 121 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 7 يناير.
قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 118 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 3 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى أفنية البيوت الخاصة.
واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 30 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.
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