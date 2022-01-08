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    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي

    ٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٨]

    باكو، 8 يناير، أذرتاج

    نشرت وزارة الداخلية حصاد فعالياتها الخاصة بالكشف ونزع الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني خلال اليوم.

    قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري المقامة على بلاغات تلقتها من جانب عناصر الشرطة اسفرت 7 يناير عن الكشف ونزع 11 بندقية للصيد مختلفة الأنواع عن السلكان بمختلف مناطق الجمهورية الذين كانوا يحتفظون عليها غير شرعي وبدون وثائق رسمية.

    ويجري التحقيق مع كل حادث.

    AZERTAG.AZ :الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي
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