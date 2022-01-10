الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي

باكو، 10 يناير، أذرتاج

نشرت وزارة الداخلية حصاد فعالياتها الخاصة بالكشف ونزع الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني خلال اليوم.

قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري المقامة على بلاغات تلقتها من جانب عناصر الشرطة اسفرت 8-9 يناير عن الكشف ونزع 6 بنادق للصيد مختلفة الأنواع عن السلكان بمختلف مناطق الجمهورية الذين كانوا يحتفظون عليها غير شرعي وبدون وثائق رسمية.

كما سلمت طواعية بندقيتين للصيد كان يحتفظ عليهما غير شرعي وبدون وثائق رسمية الى الشرطة نتيجة للتدابير الوقائية والاحترازية.

ويجري التحقيق مع كل حادث.