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    زلزال في أغسطافا

    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٤]

    باكو، 10 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    وقع زلزال في أرض محافظة أغسطافا الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 18:27.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان مقدراه 2.7 درجة على مقياس ريختير ومركزه على عمق 13 كم.

    ولم يشعر الزلزال.

     

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