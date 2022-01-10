زلزال في أغسطافا

باكو، 10 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

وقع زلزال في أرض محافظة أغسطافا الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 18:27.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان مقدراه 2.7 درجة على مقياس ريختير ومركزه على عمق 13 كم.

ولم يشعر الزلزال.