زلزال في أغسطافا
AzerTAg.az
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
باكو، 10 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
وقع زلزال في أرض محافظة أغسطافا الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 18:27.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان مقدراه 2.7 درجة على مقياس ريختير ومركزه على عمق 13 كم.
ولم يشعر الزلزال.
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