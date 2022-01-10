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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٩]

    باكو، 10 يناير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال أيام العطلة العيدية.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 28 حالة حريق وحالتين حرجتين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    كما انقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 36 شخصا وبينهم قاصران.

    وأجلت خلال عمليات مكافحة الحرائق 146 شخص وتسمم 16 شخصا من دخان الحرائق.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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