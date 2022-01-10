باكو، 10 يناير، أذرتاج احتجز موظفو اجهزة انفاذ القانون خلال 8-9 يناير 3 مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة. قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهم وأرجعوهم الى منزليهم بمراعاة الاجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالوقائع. وحرر ملف جنائي بحق أحدهم وفقا للمادة الـ 1ر1ر139 من القانون الجنائي (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية أو الحجر الصحي).

AZERTAG.AZ : الداخلية: توقيف 3 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

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