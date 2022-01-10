وزارة الداخلية: كشف ملابسات 98 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 10 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

كشفت ملابسات 98 حادثا جنائيا ارتكبت في 8-9 يناير في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 12 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 46 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 36 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقع 3 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 56 حادثا متعلقا بالمخدرات و15 حادثا متعلقا بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 95 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.