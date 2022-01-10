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    العثور على عدد كثير من الأسلحة والذخائر في فضولي (فيديو)

    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٤٠]

    باكو، 10 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده انه خلال العام الماضي عثر موظفو الشرطة اثناء عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة من قبل الجيش الارمني مدفعين رشاشين ونظامين صاروخين مضادين للدبابات من طراز "فاغوت" و"كورنيت" و4 قنابل يدوية و3 صناديق للرشاش و18 لغما و317 خراطيش من عيارات مختلفة وذخيرة أخرى.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2022/1/1641795394277742227.mp4

    AZERTAG.AZ :العثور على عدد كثير من الأسلحة والذخائر في فضولي (فيديو)
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