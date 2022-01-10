الداخلية: لم يسمح لـ 98 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 617 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 10 يناير، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 617 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 8-9 يناير.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 611 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 6 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى أفنية البيوت الخاصة.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 8 أشخاص بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 98 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.