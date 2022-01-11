الطوارئ تطفئ حريقا ناشبا في مبنى اداري في لنكران

لنكران، 11 يناير، أذرتاج

نشب حريق في مبنى اداري احادي الطابق على مساحة 200 متر مربع بقرية ويلْوَان بمحافظة لنكران.

وقالت وزارة الطوارئ في بيان إن الحريق جرف سقف المبنى على مساحة 35 مترا مربعا فيما تمكنت فرق الإطفاء من حماية باقي المبنى غير المستخدم.

ويجري التحقيق مع الحادث.