الطوارئ تطفئ حريقا ناشبا في مبنى اداري في لنكران
AzerTAg.az
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٣١]
لنكران، 11 يناير، أذرتاج
نشب حريق في مبنى اداري احادي الطابق على مساحة 200 متر مربع بقرية ويلْوَان بمحافظة لنكران.
وقالت وزارة الطوارئ في بيان إن الحريق جرف سقف المبنى على مساحة 35 مترا مربعا فيما تمكنت فرق الإطفاء من حماية باقي المبنى غير المستخدم.
ويجري التحقيق مع الحادث.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٤٥]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٥٠]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٢٩]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢١]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٥٦]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٧]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٥]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٧]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٢٣]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥٩]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٨.١١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٥]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٢]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٤٥]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٥٠]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٢٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك