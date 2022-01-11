  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الطوارئ تطفئ حريقا ناشبا في مبنى اداري في لنكران

    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٣١]

    لنكران، 11 يناير، أذرتاج

    نشب حريق في مبنى اداري احادي الطابق على مساحة 200 متر مربع بقرية ويلْوَان بمحافظة لنكران.

    وقالت وزارة الطوارئ في بيان إن الحريق جرف سقف المبنى على مساحة 35 مترا مربعا فيما تمكنت فرق الإطفاء من حماية باقي المبنى غير المستخدم.

    ويجري التحقيق مع الحادث.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تطفئ حريقا ناشبا في مبنى اداري في لنكران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٥‎]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٠]
    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي
    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٢٩]
    الداخلية: توقيف 3 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم
    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢١]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 46 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    الطوارئ تطفئ حريقا ناشبا في مبنى اداري في لنكران