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    الداخلية: توقيف 3 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٢٩]

    باكو، 11 يناير، أذرتاج

    احتجز موظفو اجهزة انفاذ القانون خلال 10 يناير 3 مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهم وأرجعوهم الى منازلهم بمراعاة الاجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالوقائع.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف 3 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم
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