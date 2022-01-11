الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 11 يناير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال أيام العطلة العيدية.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 14 حالة حريق وحالة حرجة وحالة حادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

كما انقذت فرق الطوارئ خلال اليوم شخصا وكشفت عن جثة المواطن ايلغار بن يونس نار ايمانوف من مواليد 1963م خلال تفتيش مكان الحريق وسلمت الى الجهة ذات الصلة.

وتعاملت فرق الطوارئ مع حادث وقوع سيارة خفيفة في قناة تخته كوبري – جيران باتان لمياه الري في أراضي قرية سيتال تشاي بمحافظة خيزي وانتشلت السيارة من مياه القناة وأطلقت عمليات البحث والتحري عن شخص يحتمل غرقه جراء الحادث.