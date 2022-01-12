حبس 4 اشخاص دخلوا الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني دخولا غير قانوني

جبرائيل المحررة، 12 يناير، أذرتاج

تتواصل التدابير الرامية الى التصدي لمن حاول العبور الى الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني غير المطهرة بالكامل من الألغام المزروعة وسائر المواد المتفجرة عبورا غير مصرح به او التفافا من منافذ العبور والمراقبة.

أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن موظفي ادارة شرطة جبرائيل المحررة ضبطوا 4 اشخاص دخلوا أراضي المحافظة المحررة من الاحتلال الأرميني دخولا عبر طرق خارجة عن منافذ العبور والمراقبة وبدون وجود تصريح واتضح خلال التحقيق معهم أنهم سكان محافظة جورانبوي هـ/محمدوف وأ/محمدوف وأ/وليصوي وأ/عبد الله يف.

وذُهب بهم الى ادارة الشرطة وأنذروا مرة اخرى بتهلكة على حياتهم بسبب الالغام والمواد المفجرة لدى الأراضي غير المطهرة بالكامل منها وطبقت بحقهم عقوبة ادارية واحيلت ملفاتهم الى محكمة المحافظة للنظر فيها فقضت بالحكم بالسجن إداريا لمدة 10 أيام بحق كل واحد منهم.