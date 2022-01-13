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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٥‎]

    باكو، 13 يناير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال أيام العطلة العيدية.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 28 حالة حريق و4 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت لطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    كما انقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 8 أشخاص وكشفت عن جثتي المواطنة روهنكيز بنت يونس مراد علييفا من مواليد 1943ن خلال تفتيش مكان الحريق والمواطن عابر بن نادر محمدوف من مواليد 1976م وراء الأبواب المغلقة وسلمتا الى الجهة ذات الصلة وأصيب شخصان بحروق.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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