باكو، 13 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة ومطر ثلجي وثلج في الغالب وتخييم ضباب ليلا وصباحا على مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل جنوبية غربية مساء.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 1-3 مئوية ليلا وبين 1-3 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة والمطر الثلجي والثلج في الغالب مع احتمال كثافة الهطل في أجواء بعض المحافظات وانقطاع الهطل تدريجيا الى المساء وتخييم ضباب على مناطق شتى ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية قوية.

وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 0-2 مئوية ليلا وبين 3-8 مئوية نهارا وبين 9-4 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.