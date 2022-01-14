الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 14 يناير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 34 حالة حريق وحالة حادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

وتعاملت فرق الطوارئ مع حادث مروري لإنقاذ شخص محتجز داخل سيارة خفيفة مشوهة اصطدمت بحاجز على جانب الطريق في محافظة قوصار شمال البلاد وسلمته الى الجهة ذات الصلة.