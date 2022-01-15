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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٢]

    باكو، 15 يناير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 35 حالة حريق و4 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    وانقذت فرق الطوارئ 4 اشخاص وكشفت فرق الطوارئ عن جثة المواطنة كولنارة بنت ميرزا اقا حسينوفا من مواليد 1959م وراء الأبواب المغلقة بحي خطائي للعاصمة وسلمته الى الجهة ذات الصلة.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم