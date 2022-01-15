باكو، 15 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 16 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع ليلا وصباحا في بعض المناطق وتخييم ضباب ليلا وصباحا على مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 2-4 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج في الغالب على بعض الأماكن وتخييم ضباب على مناطق شتى ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا وبين 15-10 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.