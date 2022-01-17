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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٩]

    باكو، 17 يناير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 30 حالة حريق وحالتي حرجة وحادث محاولة انتحار تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    وانقذت فرق الطوارئ 4 اشخاص وبينهم شخص حاول الانتحار.

    وأصيب شخصان بجروح مختلفة في منزلهما جراء حادث انفجار أسفر عن حريق بسبب تسرب الغاز الطبيعي في المنزل لدى المبنى السكني ثنائي الدور بمدينة منكجوير.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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