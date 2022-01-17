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    الداخلية: لم يسمح لـ 152 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 683 حفلة زفاف خلال الأمس

    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٢]

    باكو، 17 يناير، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 683 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 15-16 يناير.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 675 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 8 حفلات زفاف منظمتين في الهواء الطلق لدى أفنية البيوت الخاصة.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 10 أشخاص وحبس شخص إداريا بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 152 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 152 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 683 حفلة زفاف خلال الأمس
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