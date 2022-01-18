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    بدء زراعة بذار البطاطا في كوردمير وسط أذربيجان

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٨]

    باكو، 18 يناير (أذرتاج)

    بدأت زراعة بذار البطاطا في محافظة كوردمير وسط أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج انه تخطط زراعة بذار البطاطا على 950 هكتار في كوردمير في العروة الحالية. في البداية بدأت زراعة البطاطا في أراضي حوض نهر الكور، كذلك في قرى اختاجي وبيرلي وكوهونلو. قد استكملت زراعة البطاطا على 80 هكتار خلال وقت قصير. تهيأ المزارعون لهذا الموسم بجدية حيث أنهم جمعوا قدرا كافيا من البذار وأضافوا الأسمدة اللازمة بعد الحراثة.

    يذكر ان زراعة البطاطا من المجالات الزراعية التقليدية في المحافظة. زرع البطاطا على 897 هكتار في المحافظة في العام الماضي وانتج 11 ألف و751 طن من المحاصيل.

    AZERTAG.AZ :بدء زراعة بذار البطاطا في كوردمير وسط أذربيجان
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