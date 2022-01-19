الخارجية تنظم حفل التأبين لذكرى مأساة 20 يناير السنوية الـ32 – صور

باكو، 19 يناير، أذرتاج

تنظم وزارة الخارجية 19 يناير حفل التأبين لذكرى مأساة 20 يناير السنوية الـ32.

وأحيا مشاركون في البداية ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها بالوقوف لدقيقة حداد.

والقت الناطقة باسم الخارجية ليلى عبد الله يفا كلمة في الحفل التأبيني قرأت فيها بيان وزارة الخارجية بشأن مأساة 20 يناير.

ونظم ضمن الحفل التأبيني معرض صور تعكس عنن أحداث عشرين يناير.